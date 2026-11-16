BTS получил шесть наград на Melon Music Awards 2026, которая проходила в субботу и воскресенье на Gocheok Sky Dome в Сеуле, Южная Корея. Группа получила главные награды — «артист года» и «альбом года», хотя не присутствовала на церемонии из-за мирового тура «Arirang», сообщает Korea Herald.

Шесть наград для BTS

Помимо двух главных призов, BTS победил в категориях «лучшая мужская группа», Top 10, Global Top 10 и «сценическое выступление года». Награды стали очередным достижением группы после возвращения в полном составе и мартовского выхода пятого студийного альбома «Arirang» — первой пластинки BTS в полном составе почти за четыре года.

Главный сингл альбома «Swim» возглавил чарт Melon Top 100 в течение часа после релиза, а все 14 композиций вошли в этот рейтинг. В заранее записанном обращении участники BTS упомянули о возвращении к совместной деятельности и встрече с фанатами после долгого перерыва.

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Другие главные победители

Группа Ive получила пять наград, включая «песню года» за композицию «Bang Bang» со второго студийного альбома «Revive+». Коллектив также отметили как лучшую женскую группу, за музыкальное видео года, а также в категориях Top 10 и Global Top 10.

Дебютант Cortis впервые получил главную награду — «запись года» за сингл «RedRed» со второго мини-альбома «GreenGreen». Всего группа получила три награды, включая Top 10 и Global Top 10. Aespa стала первым лауреатом новой категории Global-K «артист года», введенной вместе с Global-K Chart, который учитывает данные о прослушиваниях в Южной Корее, Китае и Японии.

Двухдневный формат церемонии

18-я церемония Melon Music Awards впервые продолжалась два дня. Ее посетили около 36 тысяч зрителей, а в рамках мероприятия выступили 26 исполнителей. Всего организаторы вручили награды в 29 категориях. Illit получил четыре награды, Ateez — две, а награды для новичков получили Alpha Drive One и Lngshot. Завершила церемонию группа NCT 127, выступившая в честь десятилетия со дня дебюта.

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