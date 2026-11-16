W Korei Południowej spadek akcji Samsung Electronics i SK hynix zwiększył ryzyko dla produktów ELS powiązanych z tymi spółkami i może nasilić presję na indeks giełdowy Kospi. Jak podaje Korea Herald, część tych produktów zbliża się do progów knock-in — poziomów ceny aktywa bazowego, których przekroczenie może zagrozić kapitałowi zainwestowanemu przez inwestorów.

Produkty o wartości 180,2 mld wonów

Według Koreańskiego Depozytu Papierów Wartościowych w czerwcu wyemitowano 94 produkty ELS z terminem zapadalności do jednego roku o łącznej wartości 180,2 mld wonów, czyli około 135,1 mln dolarów. Spośród nich 76 produktów o wartości 178,6 mld wonów było powiązanych z krajowymi aktywami, w tym indeksem Kospi 200, akcjami Samsung Electronics i SK hynix.

W grudniu ma zapadać 12 produktów o wartości 19,7 mld wonów, a kolejne 64 o wartości 153,9 mld wonów — do początku lipca 2027 roku. Według KIS-Net na ubiegły tydzień niespłacona wartość produktów, które już przekroczyły próg knock-in, wynosiła 86,6 mld wonów. Na SK hynix przypadało 23 mld wonów, na Kospi 200 — 16 mld wonów, a na indeks S&P 500 — 29,8 mld wonów. Wskaźniki te mogą się pokrywać, ponieważ niektóre produkty śledzą kilka aktywów.

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Możliwa sprzedaż zabezpieczająca

Indeks Kospi zamknął się w piątek na poziomie 5290,53 punktu — o 42% niżej od rekordowych 9114,55 punktu odnotowanych 22 czerwca. Wtedy emitowano wiele produktów ELS z roczną stopą zwrotu od 20% do 40%.

Przykładem jest publiczny ELS nr 24866 od NH Investment & Securities, wyemitowany w czerwcu z terminem zapadalności 24 grudnia. Produkt powiązany z SK hynix i Kospi 200 oferował roczną stopę zwrotu na poziomie 27,45%. Po tym, jak we wrześniu produkt nie przeszedł weryfikacji pod kątem wcześniejszego wykupu, akcje SK hynix na 13 listopada kosztowały 1,224 mln wonów, czyli 45,7% początkowej ceny kalkulacyjnej. Zbliżyło to je do progu knock-in na poziomie 935 550 wonów.

Dalszy spadek notowań może zmusić firmy brokerskie do sprzedaży akcji bazowych i kontraktów futures w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z ELS, co potencjalnie nasili spadek Kospi. Podobna sytuacja wystąpiła w marcu 2020 roku, gdy zbliżanie się globalnych indeksowych produktów ELS do progów knock-in skłoniło brokerów do zwiększenia sprzedaży zabezpieczającej.

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