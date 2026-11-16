В Южной Корее падение акций Samsung Electronics и SK hynix повысило риски для продуктов ELS, привязанных к этим компаниям, и может усилить давление на фондовый индекс Kospi. Как сообщает Korea Herald, часть таких продуктов приближается к порогам knock-in — уровням цены базового актива, пересечение которых может поставить под угрозу вложенный инвесторами капитал.

Продукты на 180,2 млрд вон

По данным Корейского депозитария ценных бумаг, в июне были выпущены 94 ELS со сроком погашения до одного года общей стоимостью 180,2 млрд вон, или около 135,1 млн долларов. Из них 76 продуктов на 178,6 млрд вон были привязаны к внутренним активам, в частности к индексу Kospi 200, акциям Samsung Electronics и SK hynix.

В декабре должны погаситься 12 продуктов на 19,7 млрд вон, еще 64 на 153,9 млрд вон — до начала июля 2027 года. По данным KIS-Net, по состоянию на прошлую неделю непогашенный объем продуктов, уже пересекших порог knock-in, составлял 86,6 млрд вон. На SK hynix приходилось 23 млрд вон, на Kospi 200 — 16 млрд вон, а на индекс S&P 500 — 29,8 млрд вон. Эти показатели могут пересекаться, поскольку некоторые продукты отслеживают несколько активов.

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Возможные хеджирующие продажи

Индекс Kospi в пятницу закрылся на уровне 5290,53 пункта — на 42% ниже рекордных 9114,55 пункта, зафиксированных 22 июня. Тогда выпускалось много ELS с годовой доходностью от 20% до 40%.

Примером является публичный ELS №24866 от NH Investment & Securities, выпущенный в июне с погашением 24 декабря. Продукт, привязанный к SK hynix и Kospi 200, предлагал годовую доходность 27,45%. После того как в сентябре продукт не прошел проверку для досрочного погашения, акции SK hynix по состоянию на 13 ноября стоили 1,224 млн вон, или 45,7% от первоначальной расчетной цены. Это приблизило их к порогу knock-in на уровне 935 550 вон.

Дальнейшее снижение котировок может вынудить брокерские компании продавать базовые акции и фьючерсы для хеджирования рисков по ELS, что потенциально усилит падение Kospi. Подобная ситуация возникала в марте 2020 года, когда приближение глобальных индексных ELS к порогам knock-in побудило брокеров активизировать хеджирующие продажи.

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