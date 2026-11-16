在韩国，三星电子和SK hynix股价下跌提高了与这些公司挂钩的ELS产品风险，并可能加大对Kospi股指的压力。据《韩国先驱报》报道，部分此类产品正接近敲入门槛，即标的资产价格的某一水平，一旦触及，投资者投入的资本可能面临风险。

价值1802亿韩元的产品

根据韩国证券存托机构的数据，6月发行了94只期限不超过一年的ELS产品，总价值为1802亿韩元，约合1.351亿美元。其中，76只价值1786亿韩元的产品与国内资产挂钩，包括Kospi 200指数、三星电子股票和SK hynix股票。

12只价值197亿韩元的产品将于12月到期，另有64只价值1539亿韩元的产品将在2027年7月初之前到期。根据KIS-Net的数据，截至上周，已触及敲入门槛的产品未偿规模为866亿韩元。其中，SK hynix占230亿韩元，Kospi 200占160亿韩元，标普500指数占298亿韩元。这些数据可能存在重叠，因为部分产品追踪多项资产。

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可能出现对冲性抛售

Kospi指数周五收于5290.53点，较6月22日创下的9114.55点历史高位低42%。当时发行了许多年收益率为20%至40%的ELS产品。

NH Investment & Securities于6月发行、12月24日到期的公开ELS第24866号便是一例。该产品与SK hynix和Kospi 200挂钩，提供27.45%的年收益率。在该产品9月未通过提前赎回审核后，截至11月13日，SK hynix股价为122.4万韩元，或初始计算价格的45.7%。这使其接近935550韩元的敲入门槛。

报价进一步下跌可能迫使经纪公司出售标的股票和期货，以对冲ELS风险，从而可能加剧Kospi的跌势。类似情况曾出现在2020年3月，当时全球指数ELS接近敲入门槛，促使经纪商加强对冲性抛售。

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