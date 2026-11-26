英国广播公司（BBC）就美国佛罗里达州一家联邦法院的裁决提出紧急上诉。该裁决允许总统唐纳德·特朗普针对这家英国广播机构提起的100亿美元诽谤诉讼继续审理。据阿纳多卢通讯社报道。

BBC的立场

该公司表示，对法院决定在佛罗里达州审理此案感到惊讶和失望。BBC一名代表强调，这部纪录片在英国播出，BBC和其他广播机构均未在佛罗里达州播放该片。

BBC表示，鉴于此事紧急，已请求上级法院复审该裁决。

因《全景》节目影片引发的诉讼

11月10日，美国佛罗里达州联邦地区法官杰弗里·昆茨允许特朗普的诉讼继续审理，部分驳回了BBC要求撤销案件的动议。

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该诉讼涉及纪录片《全景》节目《特朗普：第二次机会》中，对特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱前发表的不同言论进行剪辑。11月，《每日电讯报》公布了一份泄露的BBC内部备忘录，该备忘录可能表明，这档在2024年总统选举前一周播出的节目，将特朗普演讲中两个不同部分拼接在一起，并可能造成他直接鼓励骚乱的印象。

特朗普在演讲中表示，参与者将前往国会大厦，以支持参议员和国会议员。在BBC的剪辑版本中，出现了他称自己会与他们在一起的话，以及“我们拼命战斗”这句话。

节目播出后，BBC向特朗普道歉，但拒绝了他提出的赔偿要求，并表示没有提起诽谤诉讼的依据。

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