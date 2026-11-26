BBC подала срочную апелляцию на решение федерального суда во Флориде, США, который разрешил продолжить рассмотрение иска президента Дональда Трампа против британского вещателя о клевете на $10 млрд. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Позиция BBC

Корпорация заявила, что была удивлена и разочарована решением суда рассматривать дело во Флориде. Представитель BBC подчеркнул, что документальный фильм транслировался в Великобритании, а во Флориде его не показывали ни BBC, ни другие вещатели.

В BBC сообщили, что из-за срочности вопроса просят суд вышестоящей инстанции пересмотреть это решение.

Иск из-за фильма Panorama

10 ноября окружной судья США во Флориде Джеффри Кунц разрешил продолжить рассмотрение иска Трампа, частично отклонив ходатайство BBC о прекращении дела.

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Иск связан с монтажом отдельных высказываний Трампа, сделанных накануне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, в документальном фильме Panorama «Трамп: второй шанс». The Telegraph в ноябре опубликовала утечку внутренней записки BBC, которая могла свидетельствовать о том, что программа, показанная за неделю до президентских выборов 2024 года, объединила две отдельные части речи Трампа и могла создать впечатление, будто он напрямую поощрял беспорядки.

В речи Трамп сказал, что участники пойдут к Капитолию, чтобы поддержать сенаторов и членов Конгресса. В смонтированной версии BBC прозвучали его слова о том, что он будет вместе с ними, а также фраза «мы сражаемся как в аду».

После публикации BBC принесла Трампу извинения, однако отклонила его требования о компенсации и заявила, что оснований для иска о клевете нет.

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