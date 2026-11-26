BBC złożyła pilną apelację od decyzji sądu federalnego na Florydzie w USA, który zezwolił na kontynuowanie pozwu prezydenta Donalda Trumpa przeciwko brytyjskiemu nadawcy o zniesławienie na kwotę 10 mld dolarów. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Stanowisko BBC

Korporacja oświadczyła, że była zaskoczona i rozczarowana decyzją sądu o rozpatrywaniu sprawy na Florydzie. Przedstawiciel BBC podkreślił, że film dokumentalny był emitowany w Wielkiej Brytanii, a na Florydzie nie został pokazany ani przez BBC, ani przez innych nadawców.

BBC przekazała, że ze względu na pilność sprawy zwraca się do sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie tej decyzji.

Pozew w związku z filmem Panorama

10 listopada sędzia sądu okręgowego USA na Florydzie Jeffrey Kuntz zezwolił na kontynuowanie rozpatrywania pozwu Trumpa, częściowo oddalając wniosek BBC o umorzenie sprawy.

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Pozew jest związany z montażem odrębnych wypowiedzi Trumpa, wygłoszonych przed zamieszkami na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku, w filmie dokumentalnym Panorama „Trump: druga szansa”. The Telegraph opublikował w listopadzie wyciek wewnętrznej notatki BBC, który mógł wskazywać, że program wyemitowany tydzień przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku połączył dwie odrębne części przemówienia Trumpa i mógł stworzyć wrażenie, że bezpośrednio zachęcał on do zamieszek.

W przemówieniu Trump powiedział, że uczestnicy pójdą na Kapitol, aby wesprzeć senatorów i członków Kongresu. W zmontowanej wersji BBC znalazły się jego słowa, że będzie z nimi, a także fraza „walczymy jak diabli”.

Po publikacji BBC przeprosiła Trumpa, jednak odrzuciła jego żądania dotyczące odszkodowania i oświadczyła, że nie ma podstaw do pozwu o zniesławienie.

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