В Анталье, Турция, около 10 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в климатическом марше во время Конференции ООН по изменению климата COP31. Участники требовали большей климатической справедливости и призвали промышленно развитые страны увеличить финансирование мер по противодействию изменению климата и адаптации к его последствиям, сообщает Tagesschau.

Требования по финансированию

Марш прошел через центр Антальи, примерно в получасе езды от места проведения COP31. Активисты из разных стран несли баннеры, плакаты и большие куклы. Они заявили, что за первую неделю конференции было достигнуто слишком мало результатов.

Экономистка из Зимбабве Тендаи Маканза раскритиковала отсутствие конкретики в вопросах реализации и финансирования климатических решений. Она отметила, что страны Африки уже страдают от наводнений, засух и голода, но имеют недостаточное влияние на формирование глобальной повестки дня.

Критика спонсоров и ископаемого топлива

Одним из ключевых требований протестующих стало увеличение взносов промышленно развитых государств, ответственных за значительную долю вредных выбросов. По мнению участников, беднейшие страны, которые сильнее всего ощущают последствия изменения климата, не могут самостоятельно оплатить адаптацию и климатические меры.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Турецкие экологические организации также раскритиковали компании-спонсоры COP31. По словам активистов, среди спонсоров есть компании, разрушающие природу и связанные с угольными электростанциями, золотыми рудниками и геотермальными проектами, угрожающими горам Каз-Даглары. Участники марша потребовали прекратить использование ископаемого топлива. Согласно исследованию Climate Action Tracker, представленному на этой неделе в Анталье, при сохранении нынешних климатических мер температура Земли к 2100 году может вырасти на 2,7 градуса.

Марш под контролем полиции

Правозащитные организации до начала мероприятия выражали обеспокоенность возможными жесткими действиями турецкой полиции. В то же время полиция не препятствовала проведению марша, хотя всех его участников тщательно обыскивали.

Климатический марш стал началом четырехдневного альтернативного мероприятия — Народного климатического саммита. На нем представители гражданского общества должны продолжить выдвигать требования об усилении защиты климата и обеспечении климатической справедливости.

Читай нас в