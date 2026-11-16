Dreamteam привлек $53 млн на CRM-платформу на основе ИИ — TechCrunch

Стартап Dreamteam из Сан-Франциско, США, привлек $53 млн в seed-раунде и раунде Series A для развития CRM-платформы на основе искусственного интеллекта, которая должна конкурировать с Salesforce и HubSpot. Seed-раунд возглавил Together Fund, Series A — Accel, также в финансировании участвовал Premji Invest, сообщает TechCrunch. Компания не раскрыла объем каждого раунда и свою оценку.

CRM с ИИ-агентами

Dreamteam основали в 2025 году бывшие руководители Freshworks Ананд Венкатраман, Сентил Кантхасвами и Рамеш Партасарати. Венкатраман ранее также работал в Salesforce. Команда разрабатывает систему управления взаимоотношениями с клиентами, которая автоматически собирает контекст из электронных писем, встреч и других контактов с заказчиками.

Основой продукта является Company Brain — общая цифровая память о взаимодействии компании с клиентами. Четыре встроенных ИИ-агента могут исследовать потенциальных клиентов, готовить черновики писем для последующего контакта, сигнализировать о рисках для сделок и настраивать CRM-процессы. При этом команды продаж самостоятельно решают, какие сообщения отправлять клиентам.

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Клиенты и дальнейшие планы

За три месяца активных продаж Dreamteam привлек более 100 клиентов в 13 странах, большинство из которых пользуется сервисом на платной основе. По словам Венкатрамана, некоторые компании уже заменили Dreamteam существующие CRM-решения: в частности, медицинская компания DMS Health отказалась от Salesforce, а другие клиенты — от HubSpot.

Команда по продаже рекламы стриминговой медиакомпании Plex также выбрала Dreamteam вместо HubSpot и других CRM-платформ с ИИ. Сооснователь и директор по продукту Plex Скотт Олечовски заявил, что возможность интеграции Dreamteam с ИИ-инструментами, которые компания уже использует, стала важным преимуществом.

Сейчас в Dreamteam работают более 35 человек. Инженерная команда базируется в Ченнаи, а операции по выходу на рынок ведутся в США. Стартап также планирует распространить продукт на другие этапы работы с клиентом, включая адаптацию, поддержку и дополнительные продажи. По словам Кантхасвами, к концу 2027 года компания стремится достичь восьмизначного годового дохода.

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