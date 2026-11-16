总部位于美国旧金山的初创公司Dreamteam在种子轮和A轮融资中筹集了5300万美元，用于开发一款基于人工智能的CRM平台，以与Salesforce和HubSpot竞争。种子轮由Together Fund领投，A轮由Accel领投，Premji Invest也参与了融资，TechCrunch报道。该公司未披露各轮融资的金额及其估值。

配备AI智能体的CRM

Dreamteam由Freshworks前高管阿南德·文卡特拉曼、森蒂尔·坎塔斯瓦米和拉梅什·帕塔萨拉蒂于2025年创立。文卡特拉曼此前还曾在Salesforce工作。该团队正在开发一套客户关系管理系统，可自动从电子邮件、会议及其他客户联系中收集背景信息。

该产品的核心是Company Brain，即有关公司与客户互动的共享数字记忆。四个内置AI智能体能够研究潜在客户、准备后续联系邮件草稿、提示交易风险，并配置CRM流程。同时，销售团队自行决定向客户发送哪些信息。

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客户与后续计划

在三个月的积极销售期间，Dreamteam在13个国家获得了超过100名客户，其中大多数以付费方式使用该服务。据文卡特拉曼称，一些公司已用Dreamteam替换了现有CRM解决方案：尤其是医疗公司DMS Health放弃了Salesforce，其他客户则放弃了HubSpot。

流媒体媒体公司Plex的广告销售团队也选择了Dreamteam，而非HubSpot及其他配备AI的CRM平台。Plex联合创始人兼首席产品官斯科特·奥莱霍夫斯基表示，Dreamteam能够与该公司已在使用的AI工具集成，是一项重要优势。

Dreamteam目前拥有超过35名员工。其工程团队位于金奈，市场进入运营则在美国开展。该初创公司还计划将产品扩展至客户工作的其他阶段，包括客户导入、支持和追加销售。坎塔斯瓦米表示，公司力争在2027年底前实现八位数的年度收入。

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