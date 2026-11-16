Startup Dreamteam z San Francisco w USA pozyskał 53 mln dolarów w rundach seed i Series A na rozwój platformy CRM opartej na sztucznej inteligencji, która ma konkurować z Salesforce i HubSpot. Rundzie seed przewodził Together Fund, a rundzie Series A — Accel; w finansowaniu uczestniczył także Premji Invest, informuje TechCrunch. Firma nie ujawniła wartości poszczególnych rund ani swojej wyceny.

CRM z agentami AI

Dreamteam został założony w 2025 roku przez byłych menedżerów Freshworks: Ananda Venkatramana, Senthila Kanthaswamy’ego i Ramesha Parthasarathy’ego. Venkatraman pracował wcześniej także w Salesforce. Zespół rozwija system zarządzania relacjami z klientami, który automatycznie gromadzi kontekst z e-maili, spotkań i innych kontaktów z klientami.

Podstawą produktu jest Company Brain — wspólna cyfrowa pamięć o interakcjach firmy z klientami. Czterech wbudowanych agentów AI może badać potencjalnych klientów, przygotowywać szkice e-maili do dalszego kontaktu, sygnalizować ryzyko dla transakcji oraz konfigurować procesy CRM. Jednocześnie zespoły sprzedażowe samodzielnie decydują, jakie wiadomości wysyłać klientom.

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Klienci i dalsze plany

W ciągu trzech miesięcy aktywnej sprzedaży Dreamteam pozyskał ponad 100 klientów w 13 krajach, z których większość korzysta z usługi odpłatnie. Według Venkatramana niektóre firmy już zastąpiły Dreamteamem dotychczasowe rozwiązania CRM: w szczególności firma medyczna DMS Health zrezygnowała z Salesforce, a inni klienci — z HubSpot.

Zespół sprzedaży reklam firmy medialnej Plex, działającej w streamingu, również wybrał Dreamteam zamiast HubSpot i innych platform CRM z AI. Współzałożyciel i dyrektor ds. produktu Plex, Scott Olechowski, powiedział, że możliwość integracji Dreamteam z narzędziami AI, z których firma już korzysta, była istotną zaletą.

Dreamteam zatrudnia obecnie ponad 35 osób. Zespół inżynieryjny ma siedzibę w Chennai, a operacje wejścia na rynek są prowadzone w USA. Startup planuje także rozszerzyć produkt na inne etapy pracy z klientem, w tym wdrożenie, wsparcie i sprzedaż dodatkową. Według Kanthaswamy’ego firma dąży do osiągnięcia ośmiocyfrowych rocznych przychodów do końca 2027 roku.

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