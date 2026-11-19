在美国，英特尔已与首个外部客户签署合同，将采用先进的18A-P制程制造芯片。英特尔首席执行官陈立武11月18日在得克萨斯州奥斯汀举行的TomorrowX峰会上宣布了这一消息，CNBC报道。

陈立武没有透露客户公司的名称。他表示，代工业务的供应稳定性十分重要，英特尔已经签下了首个客户。

18A-P制程合同

英特尔首席技术官普什卡尔·拉纳德在社交平台X上澄清称，该外部客户选择的正是18A-P制造制程。今年6月，这一制程进入风险生产阶段。

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对英特尔而言，这项交易是发展其代工业务的重要一步，公司希望借此与市场领导者台湾积体电路制造股份有限公司竞争。英特尔曾将18A称为其在经历制造失误和良品率低迷后实现复苏的关键要素之一。

未披露客户

Creative Strategies分析师本·巴贾林称，这项交易是英特尔代工部门的一次重大胜利。他认为，潜在客户可能包括英伟达、苹果，或开发自有处理器的大型科技公司。

此外，陈立武表示，微软成为英特尔最先进的EMIB芯片封装技术首个被公开点名的客户。该技术可以将独立芯片组合在一个模块中，并将其连接至更广泛的系统。

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