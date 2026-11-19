У США компанія Intel підписала контракт із першим зовнішнім клієнтом на виробництво чипів за передовим техпроцесом 18A-P. Про це генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан заявив 18 листопада на саміті TomorrowX в Остіні, штат Техас, повідомляє CNBC.

Тан не назвав компанію-клієнта. За його словами, стабільність постачань у напрямі контрактного виробництва має велике значення, а Intel уже підписала першого замовника.

Контракт на техпроцес 18A-P

Технологічний директор Intel Пушкар Ранаде уточнив у соцмережі X, що зовнішній клієнт обрав саме виробничий техпроцес 18A-P. У червні цей техпроцес перейшов до етапу ризикового виробництва.

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Для Intel угода є важливим кроком у розвитку напряму контрактного виробництва, з яким компанія прагне конкурувати з лідером ринку Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Intel називала 18A одним із ключових елементів свого відновлення після виробничих помилок і низького виходу придатної продукції.

Клієнтів не розкрили

Аналітик Creative Strategies Бен Баджарін назвав угоду великою перемогою для контрактного підрозділу Intel. На його думку, потенційними замовниками могли б бути Nvidia, Apple або великі технологічні компанії, що розробляють власні процесори.

Окремо Тан повідомив, що Microsoft стала першим публічно названим клієнтом Intel для її найсучаснішої технології пакування чипів EMIB. Вона дає змогу поєднувати окремі чипи в одному модулі та з'єднувати їх із ширшою системою.

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