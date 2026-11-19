В США компания Intel подписала контракт с первым внешним клиентом на производство чипов по передовому техпроцессу 18A-P. Об этом генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил 18 ноября на саммите TomorrowX в Остине, штат Техас, сообщает CNBC.

Тан не назвал компанию-клиента. По его словам, стабильность поставок в направлении контрактного производства имеет большое значение, и Intel уже подписала первого заказчика.

Контракт на техпроцесс 18A-P

Технический директор Intel Пушкар Ранаде уточнил в социальной сети X, что внешний клиент выбрал именно производственный техпроцесс 18A-P. В июне этот техпроцесс перешел к этапу рискованного производства.

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Для Intel сделка является важным шагом в развитии направления контрактного производства, с которым компания стремится конкурировать с лидером рынка Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Intel называла 18A одним из ключевых элементов своего восстановления после производственных ошибок и низкого выхода годной продукции.

Клиентов не раскрыли

Аналитик Creative Strategies Бен Баджарин назвал сделку большой победой для подразделения контрактного производства Intel. По его мнению, потенциальными заказчиками могли бы быть Nvidia, Apple или крупные технологические компании, разрабатывающие собственные процессоры.

Отдельно Тан сообщил, что Microsoft стала первым публично названным клиентом Intel для ее самой современной технологии упаковки чипов EMIB. Она позволяет объединять отдельные чипы в одном модуле и соединять их с более широкой системой.

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