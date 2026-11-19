W Stanach Zjednoczonych firma Intel podpisała kontrakt z pierwszym zewnętrznym klientem na produkcję chipów w zaawansowanym procesie technologicznym 18A-P. Dyrektor generalny Intela Lip-Bu Tan poinformował o tym 18 listopada podczas szczytu TomorrowX w Austin w Teksasie, jak podaje CNBC.

Tan nie podał nazwy firmy-klienta. Jak zaznaczył, stabilność dostaw w obszarze produkcji kontraktowej ma duże znaczenie, a Intel podpisał już umowę z pierwszym zamawiającym.

Kontrakt na proces technologiczny 18A-P

Dyrektor ds. technologii Intela Pushkar Ranade wyjaśnił w serwisie społecznościowym X, że zewnętrzny klient wybrał właśnie proces technologiczny produkcji 18A-P. W czerwcu ten proces technologiczny przeszedł do etapu produkcji ryzyka.

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Dla Intela umowa jest ważnym krokiem w rozwoju działalności w zakresie produkcji kontraktowej, dzięki której firma dąży do konkurowania z liderem rynku, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Intel określał 18A jako jeden z kluczowych elementów swojego odrodzenia po błędach produkcyjnych i niskiej wydajności uzyskiwanych sprawnych produktów.

Nie ujawniono klientów

Analityk Creative Strategies Ben Bajarin nazwał umowę dużym zwycięstwem dla działu produkcji kontraktowej Intela. Jego zdaniem potencjalnymi zamawiającymi mogłyby być Nvidia, Apple lub duże firmy technologiczne opracowujące własne procesory.

Osobno Tan poinformował, że Microsoft został pierwszym publicznie wskazanym klientem Intela dla jego najbardziej zaawansowanej technologii pakowania chipów EMIB. Umożliwia ona łączenie oddzielnych chipów w jednym module oraz ich połączenie z szerszym systemem.

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