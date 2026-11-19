Dyrektor generalny Tesli Elon Musk podczas szczytu New York Times DealBook oświadczył, że firma planuje stworzyć w pełni autonomiczną wersję crossovera Model Y bez kierownicy i pedałów. Według niego pojazd ma nadawać się do przewozu grup liczących sześć lub siedem osób.

Wersja dla większych grup

Jak informuje InsideEVs, nowa modyfikacja Modelu Y ma opierać się na koncepcji Cybercab — dwuosobowego autonomicznego samochodu Tesli bez tradycyjnych elementów sterowania. Musk wyjaśnił, że firma potrzebuje również pojazdów bez kierowcy do podróży dla czterech, sześciu osób lub całej rodziny.

Według Muska dwuosobowy Cybercab może obsłużyć około 90% przejazdów pasażerskich. Uważa on, że prostsze wnętrze pozwala obniżyć koszt samochodu: Tesla dąży do tego, aby Cybercab był dostępny w cenie poniżej 30 tys. dolarów.

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Kierownica i pedały zostaną usunięte na etapie produkcji

Tesla już wykorzystuje Model Y w swojej autonomicznej flocie, jednak samochody te zachowują kierownicę i pedały. W proponowanej przez Muska wersji elementy te mają nie być montowane już na etapie produkcji, dlatego pasażerowie nie będą mogli samodzielnie prowadzić pojazdu.

Jednocześnie, według Muska, zwykły Model Y nadal będzie można zamówić. Zaznaczył również, że Tesla powinna rozważyć przestawienie mocy produkcyjnych na Model Y L. Musk nie sprecyzował terminu pojawienia się autonomicznej wersji Modelu Y ani możliwości jej sprzedaży prywatnym nabywcom.

InsideEVs pisze, że Cybercab niedawno stał się dostępny do zakupu dla wybranych prywatnych nabywców, ale z ograniczeniami dotyczącymi obszaru eksploatacji oraz obowiązkową miesięczną subskrypcją trybu autonomicznego w cenie 300 dolarów.

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