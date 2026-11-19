特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在《纽约时报》DealBook峰会上表示，公司计划打造一款没有方向盘和踏板的Model Y跨界车全自动驾驶版本。他表示，这款汽车应适合运载六人或七人团体。

面向更大团体的版本

据InsideEVs报道，Model Y的新改款将以Cybercab概念为基础——这是一款没有传统操控装置的特斯拉双座自动驾驶汽车。马斯克解释说，公司还需要用于四人、六人或整个家庭出行的无人驾驶汽车。

马斯克表示，双座Cybercab可以覆盖约90%的载客出行。他认为，更简单的车内设计能够降低汽车成本：特斯拉力求让Cybercab的售价低于3万美元。

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方向盘和踏板将在生产阶段取消

特斯拉已经在其自动驾驶车队中使用Model Y，但这些汽车仍保留方向盘和踏板。在马斯克提出的版本中，这些部件计划在生产阶段就不再安装，因此乘客将无法自行驾驶汽车。

同时，马斯克表示，普通版Model Y仍将可以订购。他还指出，特斯拉应考虑将生产能力转向Model Y L。马斯克没有说明自动驾驶版Model Y何时推出，也没有说明其是否会向私人买家销售。

InsideEVs写道，Cybercab近日已可供部分私人买家购买，但对运营区域有所限制，并且必须每月支付300美元订阅自动驾驶模式。

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