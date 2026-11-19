Гендиректор Tesla Илон Маск во время саммита New York Times DealBook заявил, что компания планирует создать полностью автономную версию кроссовера Model Y без руля и педалей. По его словам, автомобиль должен быть пригоден для перевозки групп из шести или семи человек.

Версия для больших групп

Как сообщает InsideEVs, новая модификация Model Y должна основываться на концепции Cybercab — двухместного автономного автомобиля Tesla без традиционных органов управления. Маск объяснил, что компании также нужны беспилотные машины для поездок четырех, шести человек или целой семьи.

По словам Маска, двухместный Cybercab может покрывать около 90% пассажирских поездок. Он считает, что более простой салон позволяет удешевить автомобиль: Tesla стремится сделать Cybercab доступным по цене менее 30 тысяч долларов.

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Руль и педали уберут на производстве

Tesla уже использует Model Y в своем автономном парке, однако эти автомобили сохраняют руль и педали. В предложенной Маском версии эти элементы планируют не устанавливать еще на этапе производства, поэтому пассажиры не смогут управлять машиной самостоятельно.

В то же время обычный Model Y, по словам Маска, по-прежнему можно будет заказать. Он также отметил, что Tesla стоит рассмотреть перевод производственных мощностей на Model Y L. Сроки появления автономной версии Model Y и возможность ее продажи частным покупателям Маск не уточнил.

InsideEVs пишет, что Cybercab недавно стал доступен для покупки отдельным частным покупателям, но с ограничениями по территории эксплуатации и обязательной ежемесячной подпиской на автономный режим стоимостью 300 долларов.

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