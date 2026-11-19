Лейни Уилсон представила песню Just a Woman на CMA Awards в США — Rolling Stone
В Нэшвилле, штат Теннесси, США, певица Лейни Уилсон представила новую песню Just a Woman во время церемонии CMA Awards 2026. Артистка исполнила кантри-соул-балладу с женским струнным ансамблем и госпел-хором.
Второе выступление за вечер
Как сообщает Rolling Stone, это был второй выход Уилсон на сцену в тот вечер. Певица также была ведущей церемонии.
В начале 60-й ежегодной церемонии Country Music Association Awards Уилсон вместе с Винсом Гиллом исполнила трибьют Долли Партон. Издание назвало исполнение Just a Woman одним из самых сильных моментов Уилсон на музыкальной премии.
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Авторы песни и номинации
Уилсон написала Just a Woman вместе с Люком Диком и Шейном Маканалли. Певица пока не анонсировала новый альбом, однако в последние месяцы выпускала синглы.
В этом году Уилсон номинирована на три награды CMA Awards, в том числе в категории «Артист года». Ранее она уже дважды побеждала в этой категории. В случае третьей победы певица станет единственной женщиной, получавшей эту награду трижды.
На прошлогодней церемонии Уилсон в речи после получения награды критиковала тех, кто пытается противопоставлять исполнительниц друг другу.