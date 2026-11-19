У Нешвіллі, штат Теннессі, США, співачка Лейні Вілсон представила нову пісню Just a Woman під час церемонії CMA Awards 2026. Баладу в стилі кантрі-соул артистка виконала з жіночим струнним гуртом і госпел-хором.

Другий виступ за вечір

Як повідомляє Rolling Stone, це був другий вихід Вілсон на сцену того вечора. Співачка також була ведучою церемонії.

На початку 60-ї щорічної церемонії Country Music Association Awards Вілсон разом із Вінсом Ґіллом виконала триб’ют Доллі Партон. Видання назвало виконання Just a Woman одним із найсильніших моментів Вілсон на музичних преміях.

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Автори пісні та номінації

Вілсон написала Just a Woman разом із Люком Діком і Шейном Маканеллі. Новий альбом співачка поки не анонсувала, однак протягом останніх місяців випускала сингли.

Цього року Вілсон номінована на три нагороди CMA Awards, зокрема в категорії «Артист року». Раніше вона вже двічі перемагала в цій категорії. У разі третьої перемоги співачка стане єдиною жінкою, яка здобувала цю відзнаку тричі.

На торішній церемонії Вілсон у промові після отримання нагороди критикувала тих, хто намагається протиставляти виконавиць одна одній.

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