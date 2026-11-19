W Nashville w stanie Tennessee w USA piosenkarka Lainey Wilson wykonała nową piosenkę Just a Woman podczas ceremonii CMA Awards 2026. Artystka zaśpiewała balladę w stylu country-soul z żeńskim zespołem smyczkowym i chórem gospel.

Drugi występ tego wieczoru

Jak informuje Rolling Stone, było to drugie pojawienie się Wilson na scenie tego wieczoru. Piosenkarka była również prowadzącą ceremonię.

Na początku 60. dorocznej ceremonii Country Music Association Awards Wilson wraz z Vince’em Gillem wykonała hołd dla Dolly Parton. Magazyn nazwał wykonanie Just a Woman jednym z najmocniejszych momentów Wilson podczas gali muzycznej.

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Autorzy piosenki i nominacje

Wilson napisała Just a Woman wspólnie z Lukiem Dickiem i Shane’em McAnallym. Piosenkarka nie zapowiedziała jeszcze nowego albumu, jednak w ostatnich miesiącach wydawała single.

W tym roku Wilson jest nominowana do trzech nagród CMA Awards, w tym w kategorii Artysta Roku. Wcześniej dwukrotnie zwyciężała w tej kategorii. Jeśli wygra po raz trzeci, zostanie jedyną kobietą, która zdobyła to wyróżnienie trzy razy.

Podczas ubiegłorocznej ceremonii Wilson w przemówieniu po otrzymaniu nagrody krytykowała tych, którzy próbują przeciwstawiać sobie wykonawczynie.

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