Гендиректор Tesla Ілон Маск під час саміту New York Times DealBook заявив, що компанія планує створити повністю автономну версію кросовера Model Y без керма та педалей. За його словами, автомобіль має бути придатним для перевезення груп із шести або семи людей.

Версія для більших груп

Як повідомляє InsideEVs, нова модифікація Model Y має ґрунтуватися на концепції Cybercab — двомісного автономного автомобіля Tesla без традиційних органів керування. Маск пояснив, що компанії також потрібні безпілотні машини для поїздок чотирьох, шести людей або цілої сім'ї.

За словами Маска, двомісний Cybercab може покривати близько 90% пасажирських поїздок. Він вважає, що простіший салон дає змогу здешевити автомобіль: Tesla прагне зробити Cybercab доступним за ціною менш ніж 30 тисяч доларів.

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Кермо та педалі приберуть на виробництві

Tesla вже використовує Model Y у своєму автономному парку, однак ці автомобілі зберігають кермо й педалі. У запропонованій Маском версії ці елементи планують не встановлювати ще на етапі виробництва, тому пасажири не зможуть керувати машиною самостійно.

Водночас звичайну Model Y, за словами Маска, і надалі можна буде замовляти. Він також зазначив, що Tesla варто розглянути переведення виробничих потужностей на Model Y L. Терміни появи автономної версії Model Y та можливість її продажу приватним покупцям Маск не уточнив.

InsideEVs пише, що Cybercab нещодавно став доступним для купівлі окремим приватним покупцям, але з обмеженнями щодо території експлуатації та обов'язковою щомісячною підпискою на автономний режим вартістю 300 доларів.

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