Близько 10 тисяч людей протестували в Анталії під час COP31 — Tagesschau

В Анталії, Туреччина, близько 10 тисяч людей, за даними організаторів, взяли участь у кліматичному марші під час Конференції ООН зі зміни клімату COP31. Учасники вимагали більшої кліматичної справедливості та закликали промислово розвинені країни збільшити фінансування заходів із протидії зміні клімату й адаптації до її наслідків, повідомляє Tagesschau.

Вимоги щодо фінансування

Марш пройшов центром Анталії, приблизно за пів години їзди від місця проведення COP31. Активісти з різних країн несли банери, плакати та великі ляльки. Вони заявили, що за перший тиждень конференції було досягнуто замало результатів.

Економістка із Зімбабве Тендаї Маканза розкритикувала нестачу конкретики щодо реалізації та фінансування кліматичних рішень. Вона зазначила, що країни Африки вже потерпають від повеней, посух і голоду, але мають недостатній вплив на формування глобального порядку денного.

Критика спонсорів і викопного палива

Однією з центральних вимог протестувальників стало збільшення внесків індустріально розвинених держав, відповідальних за значну частину шкідливих викидів. На думку учасників, найбідніші країни, які найбільше відчувають наслідки зміни клімату, не можуть самостійно оплатити адаптацію та кліматичні заходи.

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Турецькі екологічні організації також розкритикували компанії-спонсори COP31. За словами активістів, серед спонсорів є компанії, які руйнують природу та пов’язані з вугільними електростанціями, золотими копальнями і геотермальними проєктами, що загрожують горам Каз-Даглари. Учасники маршу вимагали припинити використання викопного палива. Згідно з дослідженням Climate Action Tracker, представленим цього тижня в Анталії, за збереження нинішніх кліматичних заходів температура Землі до 2100 року може зрости на 2,7 градуса.

Марш під контролем поліції

Правозахисні організації до початку заходу висловлювали занепокоєння можливими жорсткими діями турецької поліції. Водночас поліція не перешкоджала проведенню маршу, хоча всіх його учасників ретельно обшукували.

Кліматичний марш став початком чотириденної альтернативної події — Народного кліматичного саміту. На ньому представники громадянського суспільства мають продовжити висувати вимоги щодо посилення захисту клімату та забезпечення кліматичної справедливості.

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