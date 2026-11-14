约1万人在安塔利亚COP31期间抗议——Tagesschau

据组织者称，在土耳其安塔利亚，约1万人在联合国气候变化大会COP31期间参加了气候游行。参与者要求实现更多气候正义，并呼吁工业化国家增加对抗击气候变化措施及适应其后果的资金投入，Tagesschau报道。

关于资金的诉求

游行穿过安塔利亚市中心，距离COP31举办地约半小时车程。来自不同国家的活动人士携带横幅、标语牌和大型人偶。他们表示，会议第一周取得的成果太少。

来自津巴布韦的经济学家滕代·马坎扎批评了在落实和资助气候解决方案方面缺乏具体内容。她指出，非洲国家已经遭受洪水、干旱和饥荒之苦，但对全球议程的制定影响不足。

对赞助商和化石燃料的批评

抗议者的核心诉求之一是，由对大量有害排放负有责任的工业化国家增加出资。参与者认为，最贫困国家承受气候变化后果最为严重，无法自行支付适应和气候行动的费用。

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土耳其环保组织也批评了COP31的赞助企业。活动人士表示，赞助商中包括破坏自然环境、并与燃煤电站、金矿和威胁卡兹山脉的地热项目有关联的公司。游行参与者要求停止使用化石燃料。根据本周在安塔利亚发布的气候行动追踪组织研究，如维持当前的气候措施，到2100年地球温度可能上升2.7度。

警方管控下的游行

人权组织在活动开始前曾对土耳其警方可能采取强硬行动表示担忧。不过，警方没有阻挠游行举行，尽管所有参与者都被仔细搜查。

这场气候游行拉开了为期四天的替代活动——人民气候峰会的序幕。公民社会代表将在会上继续提出加强气候保护和确保气候正义的诉求。

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