《耶路撒冷邮报》：爱尔兰警方采购Sentrycs反无人机系统

爱尔兰警方采购了由Sentrycs开发的反无人机系统，以保护爱尔兰担任欧盟轮值主席国期间举办的活动。《耶路撒冷邮报》报道称，该报援引了爱尔兰媒体The Journal的消息。据该媒体报道，这些设备被安装在建筑物屋顶，以阻止无人机飞越活动举办地点。

The Journal援引未具名消息人士称，警方通过一家美国供应商采购了这些设备，尽管系统完全在以色列设计和制造。Sentrycs总部位于特拉维夫，2025年，这家公司被总部位于佛罗里达州的Ondas Incorporated收购。

反无人机系统

爱尔兰警方的官方社交媒体页面展示了由特别战术行动、武装响应和紧急响应部门使用的Sentrycs设备。The Journal的一名知情消息人士称，这些系统是市场上最好的系统之一，并表示，如果没有以色列参与，很难找到这类高科技安全设备。

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爱尔兰欧盟轮值主席国机构向公共广播机构RTÉ表示，爱尔兰国家警察部队An Garda Síochána已采购先进的无人机探测和中和系统，其性能不逊于或优于其他欧盟国家的同类系统。不过，该声明没有点名设备供应商。警方发言人拒绝就国家安全问题发表评论，包括技术采购及其成本。

都柏林活动安全

警方还确认，将在都柏林会议中心附近使用自己的无人机进行监视，并对首都部分地区上空实施临时空域限制。这一消息发布前，都柏林曾主办欧洲政治共同体第九次会议。RTÉ称其为爱尔兰历史上规模最大的外交活动。

2024年，当时担任爱尔兰外交部长的米哈尔·马丁曾表示，该国不会购买含有以色列制造部件的设备。与此同时，The Journal报道称，爱尔兰空军部队的四架直升机配备了由Elbit和Airbus联合开发的系统，一架海上巡逻机则配备了以色列制造的雷达。

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