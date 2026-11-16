Ирландская полиция приобрела системы противодействия беспилотникам, разработанные компанией Sentrycs, для защиты мероприятий во время председательства Ирландии в ЕС. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на ирландское издание The Journal. По данным издания, оборудование установили на крышах зданий, чтобы препятствовать полетам дронов над местами проведения мероприятий.

Как утверждают неназванные источники The Journal, полиция приобрела оборудование через американского поставщика, хотя системы были полностью спроектированы и изготовлены в Израиле. Sentrycs базируется в Тель-Авиве, а в 2025 году компанию приобрела Ondas Incorporated со штаб-квартирой во Флориде.

Системы противодействия дронам

На официальных страницах ирландской полиции в социальных сетях демонстрировалось оборудование Sentrycs, которое использовали подразделения специальных тактических операций, вооруженного реагирования и экстренного реагирования. Один из осведомленных источников The Journal назвал эти системы одними из лучших доступных на рынке и заявил, что найти высокотехнологичное оборудование безопасности такого типа без израильского участия сложно.

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Ирландское председательство в ЕС сообщило общественному вещателю RTÉ, что An Garda Síochána приобрела современные системы обнаружения и нейтрализации дронов, которые не уступают аналогам в других странах ЕС или превосходят их. При этом в заявлении не назвали поставщика оборудования. Представитель полиции отказался комментировать вопросы национальной безопасности, в том числе закупки технологий и их стоимость.

Безопасность мероприятий в Дублине

Полиция также подтвердила, что будет использовать собственные дроны для наблюдения возле Дублинского конференц-центра и введет временные ограничения воздушного пространства над отдельными частями столицы. Сообщение появилось после того, как Дублин принимал девятую встречу Европейского политического сообщества. RTÉ назвало ее крупнейшим дипломатическим мероприятием в истории Ирландии.

В 2024 году Михал Мартин, который тогда был министром иностранных дел Ирландии, заявлял, что страна не будет покупать оборудование с компонентами израильского производства. В то же время The Journal сообщало, что четыре вертолета Ирландского авиационного корпуса получили системы, совместно разработанные Elbit и Airbus, а морской патрульный самолет — радар израильского производства.

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