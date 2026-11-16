Роботакси Zoox, принадлежащие Amazon, стали доступны через приложение Uber в Лас-Вегасе, США. Это первое партнерство Zoox со сторонней платформой для заказа поездок, сообщает TechCrunch.

Как заказать роботакси

Пассажиры пока не могут напрямую выбрать Zoox при заказе поездки. Роботакси может быть автоматически назначено пользователям, вызывающим UberX, Uber Comfort, Uber Electric, Uber Comfort Electric или Wait & Save. Увеличить вероятность поездки в автономном автомобиле можно через настройки Ride Preferences в приложении Uber.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи ранее заявлял, что Лас-Вегас станет первым городом США, где через приложение компании можно будет воспользоваться услугами двух полностью беспилотных партнеров. Компания планирует начать с ограниченного числа машин и постепенно расширять парк, а позднее добавить отдельную опцию для автономных поездок.

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Планы Uber и Zoox

Uber и Zoox также заключили многолетнее соглашение с MGM Resorts International. Компании будут работать над обустройством зон посадки и высадки, а также навигационными указателями на территории объектов MGM в Лас-Вегасе.

Ранее Транспортное управление Невады единогласно одобрило разрешение, которое дает Uber возможность развернуть до 1 000 роботакси в округе Кларк через партнерства с Zoox и Motional — дочерней компанией Hyundai. Uber сообщил, что не будет предоставлять Zoox техническое обслуживание и другие услуги на рынке Лас-Вегаса.

Zoox планирует запустить коммерческий сервис роботакси в Лос-Анджелесе в этом году, а поездки через приложение Uber там должны стать доступными в 2027 году. По данным издания, партнерство Uber с Waymo в Остине и Атланте завершится в январе 2028 года, хотя Uber может и далее предлагать роботакси Waymo в своем приложении с согласия сторон.

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