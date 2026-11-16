亚马逊旗下的Zoox自动驾驶出租车已可通过Uber应用在美国拉斯维加斯使用。这是Zoox首次与第三方叫车平台合作，TechCrunch报道。

如何叫自动驾驶出租车

乘客目前还不能在叫车时直接选择Zoox。叫UberX、Uber Comfort、Uber Electric、Uber Comfort Electric或Wait & Save的用户，可能会被自动分配一辆自动驾驶出租车。用户可以通过Uber应用中的Ride Preferences设置提高乘坐自动驾驶汽车的可能性。

Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西此前表示，拉斯维加斯将成为美国首个可通过该公司应用使用两家完全无人驾驶合作伙伴服务的城市。该公司计划先从数量有限的车辆开始，逐步扩大车队，随后增加一个专门的自动驾驶出行选项。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Uber和Zoox的计划

Uber和Zoox还与MGM国际度假集团签署了一项多年协议。两家公司将致力于在拉斯维加斯MGM旗下场所设置上下车区域，并提供导航指引。

此前，内华达州交通管理局一致批准了一项许可，允许Uber通过与Zoox及现代汽车子公司Motional的合作，在克拉克县部署多达1,000辆自动驾驶出租车。Uber表示，不会在拉斯维加斯市场向Zoox提供维护及其他服务。

Zoox计划于今年在洛杉矶推出商业自动驾驶出租车服务，而当地通过Uber应用乘车预计将于2027年开放。该媒体称，Uber与Waymo在奥斯汀和亚特兰大的合作将于2028年1月结束，不过经双方同意，Uber仍可能在其应用中继续提供Waymo自动驾驶出租车。

关注我们在