Robotaksówki Zoox dostępne w aplikacji Ubera w Las Vegas — TechCrunch

Robotaksówki Zoox, należące do Amazona, stały się dostępne za pośrednictwem aplikacji Ubera w Las Vegas w USA. To pierwsze partnerstwo Zoox z zewnętrzną platformą do zamawiania przejazdów, informuje TechCrunch.

Jak zamówić robotaksówkę

Pasażerowie na razie nie mogą bezpośrednio wybrać Zoox podczas zamawiania przejazdu. Robotaksówka może zostać automatycznie przydzielona użytkownikom zamawiającym UberX, Uber Comfort, Uber Electric, Uber Comfort Electric lub Wait & Save. Prawdopodobieństwo przejazdu autonomicznym samochodem można zwiększyć w ustawieniach Ride Preferences w aplikacji Ubera.

Dyrektor generalny Ubera Dara Khosrowshahi wcześniej oświadczył, że Las Vegas stanie się pierwszym miastem w USA, w którym za pośrednictwem aplikacji firmy będzie można skorzystać z usług dwóch w pełni bezzałogowych partnerów. Firma planuje rozpocząć od ograniczonej liczby pojazdów i stopniowo rozszerzać flotę, a później dodać osobną opcję autonomicznych przejazdów.

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Plany Ubera i Zoox

Uber i Zoox zawarły również wieloletnią umowę z MGM Resorts International. Firmy będą pracować nad przygotowaniem stref odbioru i wysiadania, a także wskazówkami nawigacyjnymi na terenie obiektów MGM w Las Vegas.

Wcześniej Nevada Transportation Authority jednogłośnie zatwierdził zezwolenie, które umożliwia Uberowi rozmieszczenie do 1 000 robotaksówek w hrabstwie Clark w ramach partnerstw z Zoox i Motional, spółką zależną Hyundaia. Uber poinformował, że nie będzie świadczyć dla Zoox usług konserwacyjnych ani innych usług na rynku Las Vegas.

Zoox planuje uruchomić w tym roku komercyjną usługę robotaksówek w Los Angeles, a przejazdy za pośrednictwem aplikacji Ubera mają tam stać się dostępne w 2027 roku. Według publikacji partnerstwo Ubera z Waymo w Austin i Atlancie zakończy się w styczniu 2028 roku, choć Uber może nadal oferować robotaksówki Waymo w swojej aplikacji za zgodą stron.

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