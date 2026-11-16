Irlandzka policja kupiła systemy przeciwdziałania dronom opracowane przez firmę Sentrycs w celu ochrony wydarzeń podczas prezydencji Irlandii w UE. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na irlandzki portal The Journal. Według publikacji sprzęt zainstalowano na dachach budynków, aby uniemożliwić loty dronów nad miejscami wydarzeń.

Jak twierdzą anonimowe źródła The Journal, policja kupiła sprzęt za pośrednictwem amerykańskiego dostawcy, choć systemy zostały w całości zaprojektowane i wyprodukowane w Izraelu. Sentrycs ma siedzibę w Tel Awiwie, a w 2025 roku spółkę przejęła Ondas Incorporated z siedzibą na Florydzie.

Systemy przeciwdziałania dronom

Na oficjalnych profilach irlandzkiej policji w mediach społecznościowych prezentowano sprzęt Sentrycs używany przez jednostki specjalnych operacji taktycznych, reagowania zbrojnego i reagowania kryzysowego. Jedno z dobrze poinformowanych źródeł The Journal nazwało te systemy jednymi z najlepszych dostępnych na rynku i stwierdziło, że trudno znaleźć zaawansowany technologicznie sprzęt bezpieczeństwa tego typu bez udziału Izraela.

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Irlandzka prezydencja w UE przekazała publicznemu nadawcy RTÉ, że An Garda Síochána nabyła zaawansowane systemy wykrywania i neutralizowania dronów, które nie ustępują odpowiednikom w innych państwach UE lub je przewyższają. Jednocześnie w oświadczeniu nie wskazano dostawcy sprzętu. Przedstawiciel policji odmówił komentarza w sprawach bezpieczeństwa narodowego, w tym zakupu technologii i ich kosztów.

Bezpieczeństwo wydarzeń w Dublinie

Policja potwierdziła również, że będzie wykorzystywać własne drony do obserwacji w pobliżu Dublin Convention Centre oraz wprowadzi tymczasowe ograniczenia przestrzeni powietrznej nad wybranymi częściami stolicy. Informacja pojawiła się po tym, jak Dublin gościł dziewiąte spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. RTÉ nazwało je największym wydarzeniem dyplomatycznym w historii Irlandii.

W 2024 roku Micheál Martin, który był wówczas ministrem spraw zagranicznych Irlandii, oświadczył, że kraj nie będzie kupował sprzętu zawierającego komponenty wyprodukowane w Izraelu. Jednocześnie The Journal informował, że cztery śmigłowce Irlandzkiego Korpusu Lotniczego otrzymały systemy wspólnie opracowane przez Elbit i Airbus, a morski samolot patrolowy — radar produkcji izraelskiej.

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