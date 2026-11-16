Na Cyprze zaprezentowano pierwszego satelitę stworzonego w kraju — Kyrenia 3. Przedstawiono go w obiekcie Cypryjskiej Organizacji Badań Kosmicznych w Nikozji, gdzie rozpoczęło również działalność centrum monitorowania pogody kosmicznej.

Jak informuje Cyprus Mail, satelitę opracowano w ramach wieloletnich prac nad stworzeniem na Cyprze własnych możliwości produkcji sprzętu kosmicznego. W specjalistyczną infrastrukturę badawczą na ten cel zainwestowano około 2,5 mln euro.

Infrastruktura dla mikrosatelitów

International Space Innovation Centre dysponuje wyposażeniem do projektowania, produkcji i testowania satelitów. W szczególności znajduje się tam metalowa drukarka 3D, sprzęt do testów wibracyjnych oraz pomieszczenie czyste klasy ISO 7, w którym montowane są mikrosatelity.

Główny doradca naukowy Cypru Demetris Skourides oświadczył, że produkcja mikrosatelitów i specjalistycznych komponentów pozwoli krajowi rozwijać własne możliwości technologiczne, a nie jedynie korzystać z danych i sprzętu zagranicznego pochodzenia.

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Prezydent Cypryjskiej Organizacji Badań Kosmicznych George Danos poinformował, że Kyrenia 3 nie ma jeszcze ostatecznie ustalonej daty startu. Organizacja prowadzi negocjacje z partnerami międzynarodowymi w sprawie wystrzelenia trzech satelitów zaprezentowanych podczas wydarzenia. Według niego oczekiwanie na start po zakończeniu certyfikacji urządzenia może potrwać do 18 miesięcy.

Prognozy aktywności słonecznej

Jednocześnie w Nikozji oficjalnie rozpoczęło działalność centrum pogody kosmicznej, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizy aktywności słonecznej oraz prognozowania potencjalnie niebezpiecznych zjawisk. Aktywność słoneczna może wpływać na telekomunikację, działanie satelitów, systemy nawigacyjne i infrastrukturę elektroenergetyczną.

Według Danosa system wygenerował już około 110 tys. prognoz, a jego możliwości wzbudziły zainteresowanie NASA i innych organizacji międzynarodowych. Danymi badawczymi z satelitów będzie można dzielić się na szczeblu międzynarodowym, a część informacji będzie miała praktyczne znaczenie dla Cypru, w tym dla monitorowania pożarów lasów.

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