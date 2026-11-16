塞浦路斯展示了该国首颗本国制造的卫星Kyrenia 3。该卫星在尼科西亚的塞浦路斯空间研究组织设施亮相，当地的空间天气监测中心也已开始运行。

据《塞浦路斯邮报》报道，这颗卫星是在多年努力建设塞浦路斯自主空间设备制造能力的框架内研发的。为此，塞浦路斯已向专业研究基础设施投入约250万欧元。

微型卫星基础设施

国际空间创新中心配备了用于设计、制造和测试卫星的设备。具体而言，中心拥有金属3D打印机、振动测试设备，以及一间用于组装微型卫星的ISO 7级洁净室。

塞浦路斯首席科学顾问德米特里斯·斯库里德斯表示，生产微型卫星和专用部件将使该国能够发展自身的技术能力，而不仅仅是使用外国来源的数据和设备。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

塞浦路斯空间研究组织主席乔治·达诺斯表示，Kyrenia 3尚未确定最终发射日期。该组织正与国际合作伙伴就发射活动期间展示的三颗卫星进行谈判。他表示，在飞行器完成认证后，等待发射的时间可能长达18个月。

太阳活动预测

与此同时，尼科西亚的空间天气中心已正式投入运行。该中心利用人工智能和机器学习分析太阳活动，并预测可能存在危险的现象。太阳活动可能影响电信、卫星运行、导航系统和电力基础设施。

达诺斯表示，该系统已生成约11万份预测，其能力已引起NASA和其他国际组织的关注。来自卫星的研究数据将能够在国际层面共享，部分信息将对塞浦路斯具有实际价值，特别是用于监测森林火灾。

关注我们在