На Кипре презентовали первый спутник, созданный в стране, — Kyrenia 3. Его представили на объекте Кипрской организации космических исследований в Никосии, где также начал работу центр мониторинга космической погоды.

Как сообщает Cyprus Mail, спутник разработали в рамках многолетней работы по созданию на Кипре собственных возможностей для производства космической техники. В специализированную исследовательскую инфраструктуру для этого вложили около 2,5 млн евро.

Инфраструктура для микроспутников

International Space Innovation Centre располагает оборудованием для проектирования, производства и испытания спутников. В частности, там есть металлический 3D-принтер, оборудование для вибрационных испытаний и чистое помещение класса ISO 7, где собирают микроспутники.

Главный научный советник Кипра Деметрис Скуридес заявил, что производство микроспутников и специализированных компонентов позволит стране развивать собственные технологические возможности, а не только использовать данные и оборудование иностранного происхождения.

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Президент Кипрской организации космических исследований Джордж Данос сообщил, что Kyrenia 3 пока не имеет окончательно определённой даты запуска. Организация ведёт переговоры с международными партнёрами о запуске трёх спутников, представленных во время мероприятия. По его словам, ожидание запуска после завершения сертификации аппарата может длиться до 18 месяцев.

Прогнозы солнечной активности

Одновременно в Никосии официально начал работу центр космической погоды, который использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа солнечной активности и прогнозирования потенциально опасных явлений. Солнечная активность может влиять на телекоммуникации, работу спутников, навигационные системы и электроэнергетическую инфраструктуру.

По словам Даноса, система уже сформировала примерно 110 тысяч прогнозов, а её возможности привлекли интерес NASA и других международных организаций. Исследовательскими данными со спутников можно будет делиться на международном уровне, а часть информации будет иметь прикладное значение для Кипра, в частности для мониторинга лесных пожаров.

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