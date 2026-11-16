Google начала разворачивать новые функции в сервисе Maps, которые с помощью искусственного интеллекта позволяют составлять подробные планы путешествий и искать свободные записи на услуги. Об этом сообщает TechCrunch.

План поездки с актуальными данными

Инструмент Ask Maps может сформировать пошаговый план поездки — от дня шопинга до трёхдневного автомобильного путешествия с прогулками по побережью и ресторанами у океана. Пользователь получит расписание по дням, рекомендации и пронумерованные метки для каждой остановки.

Готовый маршрут можно отправить друзьям и семье или экспортировать в Google Docs в десктопной версии. По данным Google, во время поездки Ask Maps будет показывать актуальную информацию о дорожном движении, часах работы заведений и атмосфере в следующей локации. Маршрут также можно изменить, попросив добавить смотровую площадку или остановку на обед.

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Поиск записей и мест из списков

Ask Maps также сможет искать онлайн-записи на бьюти-услуги, уход за домашними животными, ремонт автомобилей и жилья, а также звонить в местные компании от имени пользователя. Например, сервис может показать доступные слоты на маникюр поблизости на определённое время.

Отдельно Google добавила возможность быстро находить места из сохранённых списков по запросу о доступности, в том числе для группы людей в течение ближайших 30 минут. Обновления начали разворачивать на Android и iOS, а Ask Maps расширяют на 30 стран Европы, среди которых Испания, Германия и Великобритания.

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