Google开始在Maps服务中推出新功能，这些功能借助人工智能可制定详细的旅行计划并搜索可预约的服务时段。TechCrunch报道。

包含最新数据的行程计划

Ask Maps工具可以生成逐步行程计划——从一天的购物活动，到包含海岸漫步和海边餐厅的三天自驾旅行。用户将获得按天安排的日程、建议以及每个停靠点的编号标记。

完成的行程可以发送给朋友和家人，或在桌面版中导出至Google Docs。Google表示，在旅行期间，Ask Maps将显示有关交通状况、场所营业时间以及下一地点氛围的最新信息。用户还可以通过要求添加观景台或午餐停靠点来修改行程。

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搜索预约和列表中的地点

Ask Maps还将能够搜索美容服务、宠物护理、汽车和住房维修的在线预约，并可代表用户致电当地企业。例如，该服务可以显示附近在指定时间可预约的美甲时段。

此外，Google增加了根据可用性请求从已保存列表中快速查找地点的功能，其中包括在未来30分钟内为一群人查找地点。相关更新已开始在Android和iOS上推出，Ask Maps则正在扩展至包括西班牙、德国和英国在内的30个欧洲国家。

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