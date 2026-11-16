Google zaczęło wdrażać nowe funkcje w usłudze Maps, które za pomocą sztucznej inteligencji umożliwiają tworzenie szczegółowych planów podróży i wyszukiwanie wolnych terminów na usługi. Informuje o tym TechCrunch.

Plan podróży z aktualnymi danymi

Narzędzie Ask Maps może stworzyć plan podróży krok po kroku — od dnia zakupów po trzydniową podróż samochodem ze spacerami po wybrzeżu i restauracjami nad oceanem. Użytkownik otrzyma harmonogram na każdy dzień, wskazówki oraz ponumerowane znaczniki dla każdego przystanku.

Gotowy plan podróży można wysłać znajomym i rodzinie albo wyeksportować do Google Docs w wersji desktopowej. Według Google podczas podróży Ask Maps będzie wyświetlać aktualne informacje o ruchu drogowym, godzinach otwarcia lokali i atmosferze w następnej lokalizacji. Plan można również zmienić, prosząc o dodanie punktu widokowego lub postoju na lunch.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyszukiwanie terminów i miejsc z list

Ask Maps będzie również mogło wyszukiwać rezerwacje online na usługi kosmetyczne, opiekę nad zwierzętami, naprawy samochodów i mieszkań, a także dzwonić do lokalnych firm w imieniu użytkownika. Na przykład usługa może pokazać dostępne terminy na manicure w pobliżu o określonej porze.

Osobno Google dodało możliwość szybkiego znajdowania miejsc z zapisanych list na podstawie zapytania o dostępność, w tym dla grupy osób w ciągu najbliższych 30 minut. Aktualizacje zaczęto wdrażać na Androidzie i iOS, a Ask Maps jest rozszerzane na 30 krajów Europy, w tym Hiszpanię, Niemcy i Wielką Brytanię.

Czytaj nas na