Иерусалимский окружной суд в Израиле отложил до 25 ноября участие генерального прокурора Гали Бахарав-Миары в заседании по уголовному делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как сообщает Jerusalem Post, отсрочка произошла по просьбе обвинения, подавшего ходатайство в понедельник.

Решение приняла коллегия судей во главе с Ривкой Фридман-Фельдман, в которую также входят Моше Бар-Ам и Одед Шахам. Бахарав-Миару вызвали не в качестве свидетеля: судьи хотят обсудить с ней организацию слушаний и возможные пути ускорения рассмотрения дела.

Суд просит прямого диалога

В прошлый четверг суд обязал генерального прокурора прибыть на заседание после того, как представители обвинения заявили, что ее позицию может передать старшая команда прокуроров. Судьи отметили, что непосредственный разговор с должностным лицом, ответственным за принятие решений, сделает обсуждение более эффективным.

Этот вопрос был поднят после показаний бывшего генерального прокурора Авихая Мандельблита, которого защита допрашивала относительно санкционирования расследований. Прокурор Егудит Тирош также заявила, что Бахарав-Миара и государственный прокурор Амит Айсман готовы к обсуждению согласованного урегулирования.

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Показания советника Нетаньяху

Тем временем советник Нетаньяху по коммуникациям Топаз Лук выступил свидетелем защиты. Он рассказал о работе медиакоманды премьера во время избирательной кампании 2015 года и преуменьшил значение новостного сайта Walla для кампании.

Лук заявил, что он и другой советник Йонатан Урих считали социальные сети главным способом коммуникации с общественностью. По его словам, Нетаньяху не участвовал в решении вопроса, каким СМИ направлять пресс-релизы, а обсуждений специального распространения материалов для Walla он не помнит.

Показания касаются так называемого дела 4000. Обвинение утверждает, что Нетаньяху содействовал регуляторным решениям в пользу телекоммуникационной компании Bezeq, которую тогда контролировал Шауль Элович, в обмен на вмешательство в освещение событий на подконтрольном Эловичу сайте Walla. Нетаньяху отрицает какие-либо нарушения. В этом деле ему предъявлено обвинение во взяточничестве, а во всех трех делах — в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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