Суд Ізраїлю відтермінував участь генпрокурорки у справі Нетаньягу — Jerusalem Post

Єрусалимський окружний суд в Ізраїлі відтермінував до 25 листопада участь генеральної прокурорки Галі Бахарав-Міари в засіданні у кримінальній справі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Як повідомляє Jerusalem Post, відтермінування відбулося на прохання обвинувачення, яке подало клопотання у понеділок.

Рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Рівкою Фрідман-Фельдман, до якої також входять Моше Бар-Ам та Одед Шахам. Бахарав-Міару викликали не як свідка: судді хочуть обговорити з нею організацію слухань і можливі шляхи прискорення розгляду справи.

Суд просить прямого діалогу

Минулого четверга суд зобов’язав генеральну прокурорку прибути на засідання після того, як представники обвинувачення заявили, що її позицію може передати старша команда прокурорів. Судді зазначили, що безпосередня розмова з посадовицею, відповідальною за ухвалення рішень, зробить обговорення ефективнішим.

Це питання порушили після свідчень колишнього генерального прокурора Авіхаї Мандельбліта, якого захист допитував щодо санкціонування розслідувань. Прокурорка Єгудіт Тірош також заявляла, що Бахарав-Міара та державний прокурор Аміт Айсман готові до обговорення узгодженого врегулювання.

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Свідчення радника Нетаньягу

Тим часом радник Нетаньягу з комунікацій Топаз Лук виступив свідком захисту. Він розповів про роботу медіакоманди прем’єра під час виборчої кампанії 2015 року та применшив значення новинного сайту Walla для кампанії.

Лук заявив, що він та інший радник Йонатан Уріх вважали соціальні мережі головним способом комунікації з громадськістю. За його словами, Нетаньягу не брав участі у вирішенні питання, яким медіа надсилати пресрелізи, а обговорень щодо спеціального поширення матеріалів для Walla він не пам’ятає.

Свідчення стосуються так званої справи 4000. Обвинувачення стверджує, що Нетаньягу сприяв регуляторним рішенням на користь телекомунікаційної компанії Bezeq, яку тоді контролював Шауль Елович, в обмін на втручання у висвітлення подій на підконтрольному Еловичу сайті Walla. Нетаньягу заперечує будь-які порушення. У цій справі йому висунуто обвинувачення у хабарництві, а в усіх трьох справах — у шахрайстві та зловживанні довірою.

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