以色列耶路撒冷地区法院将总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉参与总理本雅明·内塔尼亚胡刑事案件听证会的时间推迟至11月25日。据《耶路撒冷邮报》报道，此次延期是应控方请求作出的，控方于周一提交了申请。

该决定由以里夫卡·弗里德曼-费尔德曼为首的法官合议庭作出，合议庭成员还包括莫谢·巴尔-阿姆和奥德德·沙哈姆。巴哈拉夫-米亚拉并非作为证人被传唤：法官希望与她讨论听证会的组织安排以及可能加快案件审理的方式。

法院寻求直接对话

上周四，在控方代表表示其立场可由高级检察官团队转达后，法院要求总检察长出席听证会。法官指出，与负责作出决定的官员直接交谈将使讨论更有效率。

这一问题是在前总检察长阿维哈伊·曼德尔布利特作证后被提出的，辩方曾就批准调查一事对其进行询问。检察官耶胡迪特·蒂罗什也表示，巴哈拉夫-米亚拉和国家检察官阿米特·艾斯曼已准备好讨论达成一致的和解方案。

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内塔尼亚胡顾问的证词

与此同时，内塔尼亚胡的通讯顾问托帕兹·卢克作为辩方证人出庭作证。他谈及总理媒体团队在2015年竞选期间的工作，并淡化了新闻网站Walla对竞选活动的重要性。

卢克表示，他和另一名顾问约纳坦·乌里赫认为，社交媒体是与公众沟通的主要方式。据他所说，内塔尼亚胡没有参与决定向哪些媒体发送新闻稿，他也不记得曾讨论过专门向Walla分发材料的问题。

这些证词涉及所谓的4000号案件。控方称，内塔尼亚胡推动作出有利于电信公司Bezeq的监管决定，该公司当时由绍尔·埃洛维奇控制，以换取干预埃洛维奇控制的Walla网站对事件的报道。内塔尼亚胡否认有任何不当行为。在此案中，他被控受贿；在全部三起案件中，他被控欺诈和背信。

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