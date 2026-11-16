德国梦幻乐园Phantasialand的一家酒店发生泳池区域氯气泄漏，造成15人受伤，其中4人被送往医院。据The Verge报道，在Microsoft 365和Outlook发生大规模故障期间，该酒店未能收到安全系统通过电子邮件发送的泳池氯含量升高警报。

酒店事故

据德国广播机构WDR报道，这起事故发生在周五。The Verge通过机器翻译的一则德国消防部门Facebook帖子称，技术故障导致过量氯进入泳池。因此，氯气扩散至邻近区域。

报道未说明伤者的受伤性质。The Verge将未送达的安全系统警报与微软邮件服务的全球故障联系起来。

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微软的解释

微软在事故后发布了一份报告。该公司称，有三个因素对这次故障产生了重大影响：7月发布的一次更新中存在错误、此前Teams故障后负载增加，以及另一个前一天导致近14%服务器容量宕机的问题。

微软解释称，这些情况触发了7月更新中的一个潜在错误。在周四美国负载高峰期间，请求开始积压，服务器停止响应。

对于美国东海岸的许多公司而言，故障从周四持续至周五早晨；微软于周日宣布服务已完全恢复。该公司指出，服务器恢复运行后又受到积压流量的过载冲击，而自动恢复机制并非针对如此大规模的不可用情况设计。

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