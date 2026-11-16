В отеле парка развлечений Phantasialand в Германии 15 человек пострадали после утечки газообразного хлора в зоне бассейна, четверых из них доставили в больницу. Как сообщает The Verge, во время масштабного сбоя Microsoft 365 и Outlook отель не получил отправленное по электронной почте предупреждение системы безопасности о повышенном уровне хлора в бассейне.

Инцидент в отеле

По данным немецкого вещателя WDR, инцидент произошел в пятницу. В публикации немецкой пожарной службы в Facebook, которую The Verge перевело машинным способом, говорится, что техническая неисправность привела к попаданию чрезмерного количества хлора в бассейн. В результате газообразный хлор распространился на прилегающую территорию.

Характер травм пострадавших в сообщениях не уточняется. The Verge связывает недоставленное уведомление системы безопасности с глобальным сбоем почтовых сервисов Microsoft.

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Объяснение Microsoft

Microsoft опубликовала отчет после инцидента. Компания назвала три фактора, которые существенно повлияли на сбой: ошибку в обновлении, выпущенном в июле, рост нагрузки после предыдущего сбоя Teams и отдельную проблему, которая днем ранее вывела из строя почти 14% серверных мощностей.

Согласно объяснению Microsoft, эти обстоятельства активировали скрытую ошибку в июльском обновлении. В период пиковой нагрузки в США в четверг запросы начали накапливаться, а серверы перестали отвечать.

Сбой продолжался с четверга до утра пятницы для многих компаний на восточном побережье США, а о полном восстановлении сервисов Microsoft сообщила в воскресенье. В компании отметили, что после возвращения серверов в работу их снова перегружал отложенный трафик, а автоматические механизмы восстановления не были рассчитаны на столь масштабную недоступность.

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