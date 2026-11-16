W hotelu parku rozrywki Phantasialand w Niemczech 15 osób ucierpiało po wycieku gazowego chloru w strefie basenowej, a cztery z nich trafiły do szpitala. Jak informuje The Verge, podczas rozległej awarii Microsoft 365 i Outlook hotel nie otrzymał wysłanego e-mailem ostrzeżenia systemu bezpieczeństwa o podwyższonym poziomie chloru w basenie.

Incydent w hotelu

Według niemieckiego nadawcy WDR do incydentu doszło w piątek. We wpisie niemieckiej straży pożarnej na Facebooku, który The Verge przetłumaczył maszynowo, wskazano, że usterka techniczna doprowadziła do przedostania się nadmiernej ilości chloru do basenu. W rezultacie gazowy chlor rozprzestrzenił się na przyległy teren.

W doniesieniach nie sprecyzowano charakteru obrażeń poszkodowanych. The Verge wiąże niedoręczone powiadomienie systemu bezpieczeństwa z globalną awarią usług pocztowych Microsoftu.

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Wyjaśnienia Microsoftu

Microsoft opublikował raport po incydencie. Firma wskazała trzy czynniki, które znacząco wpłynęły na awarię: błąd w aktualizacji wydanej w lipcu, wzrost obciążenia po wcześniejszej awarii Teams oraz osobny problem, który dzień wcześniej wyłączył niemal 14% mocy serwerowej.

Według wyjaśnień Microsoftu okoliczności te uruchomiły ukryty błąd w lipcowej aktualizacji. W okresie szczytowego obciążenia w USA w czwartek zapytania zaczęły się gromadzić, a serwery przestały odpowiadać.

Awaria trwała od czwartku do piątkowego poranka dla wielu firm na wschodnim wybrzeżu USA, a Microsoft poinformował o pełnym przywróceniu usług w niedzielę. Firma zaznaczyła, że po ponownym uruchomieniu serwery znów były przeciążane zaległym ruchem, a automatyczne mechanizmy odzyskiwania nie były zaprojektowane na tak dużą skalę niedostępności.

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