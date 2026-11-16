Austria, Dania, Grecja, Niderlandy i Niemcy planują utworzyć w Rwandzie ośrodek powrotowy dla osób ubiegających się o azyl, których wnioski zostały odrzucone. Uczestnicy inicjatywy zamierzają utworzyć pierwszy taki ośrodek w przyszłym roku.

Inicjatywa pięciu państw

O planach tych państw informuje Baltic News Network. Kanclerz Austrii Christian Stocker, występując wraz z przedstawicielami innych państw europejskich i ministrem spraw wewnętrznych Rwandy, oświadczył, że celem jest utworzenie pierwszego ośrodka w tym kraju już w przyszłym roku.

Unia Europejska od kilku lat pracuje nad zaostrzeniem przepisów w dziedzinie migracji, zmniejszeniem liczby osób ubiegających się o azyl, które przybywają do 27 państw bloku, a także zwiększeniem liczby przypadków powrotu osób z odrzuconymi wnioskami. Jednym z kierunków tej polityki stało się kierowanie takich osób do ośrodków poza UE.

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Plany dotyczące porozumienia

Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że państwa europejskie mają nadzieję wkrótce sfinalizować zawarcie porozumienia. Według niej ustalenia mają stać się punktem zwrotnym w reagowaniu na wyzwania związane z nielegalną migracją oraz pomóc przeciwdziałać modelowi biznesowemu przemytników nielegalnych migrantów.

Europejscy urzędnicy podkreślili, że nowe ośrodki powrotowe będą zgodne z prawem europejskim i międzynarodowym. W czerwcu Parlament Europejski zagłosował za umożliwieniem państwom członkowskim tworzenia ośrodków poza UE samodzielnie lub w małych koalicjach oraz kierowania tam osób ubiegających się o azyl, których wnioski zostały odrzucone.

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