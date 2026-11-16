Австрия, Дания, Греция, Нидерланды и Германия планируют создать в Руанде центр возвращения для просителей убежища, заявления которых были отклонены. Участники инициативы намерены создать первый такой центр в следующем году.

Инициатива пяти государств

О планах стран сообщает Baltic News Network. Канцлер Австрии Кристиан Штокер, выступая вместе с представителями других европейских государств и министром внутренних дел Руанды, заявил, что целью является создание первого центра в стране уже в следующем году.

Европейский Союз на протяжении нескольких лет работает над ужесточением правил в сфере миграции, сокращением числа просителей убежища, прибывающих в 27 государств блока, а также увеличением количества случаев возвращения лиц с отклонёнными заявлениями. Одним из направлений этой политики стала отправка таких людей в центры за пределами ЕС.

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Планы относительно соглашения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что европейские страны надеются вскоре завершить заключение соглашения. По её словам, договорённость должна стать поворотным моментом в реагировании на вызовы, связанные с нелегальной миграцией, и помочь противодействовать бизнес-модели перевозчиков нелегальных мигрантов.

Европейские чиновники подчеркнули, что новые центры возвращения будут соответствовать европейскому и международному праву. В июне Европейский парламент проголосовал за возможность для государств-членов создавать центры за пределами ЕС самостоятельно или небольшими коалициями и направлять туда просителей убежища с отклонёнными заявлениями.

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