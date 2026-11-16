Jemeńskie siły rządowe wspierane przez Arabię Saudyjską oficjalnie wycofały się z rejonów w pobliżu strategicznej cieśniny Bab al-Mandab w obliczu postępów Huti. Jak podaje The Guardian, siły opuściły także część pozycji w Maribie, w centralnej części kraju.

Przegrupowanie sił

Rząd Jemenu z siedzibą w południowym mieście portowym Adenie, wspierany przez Arabię Saudyjską i uznawany przez ONZ, wyjaśnił przegrupowanie potrzebą przełamania długotrwałego oblężenia Taiz, trzeciego co do wielkości miasta kraju, oraz obrony Adenu. Jednostki wycofane w niedzielę przemieściły się wzdłuż wybrzeża do Al-Sukji, około 95 mil na zachód od Adenu, na terytorium byłego Jemenu Południowego.

Według gazety ofensywę Huti wiąże się między innymi z brakiem jednolitego dowództwa wojskowego wśród różnych sił wspierających rząd w Adenie. Po niepowodzeniach Arabia Saudyjska odsunęła dowódcę swojej koalicji w Jemenie, generała porucznika Fahda bin Abdulaziza as-Salmana, i mianowała na jego miejsce szefa sztabu, generała Fajjada bin Hameda bin Rukajda ar-Ruwajliego.

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Krytyka ze strony sił południowych

Arabia Saudyjska rozpoczęła nową kampanię wojskową, aby wyprzeć Huti z Jemenu, 42 dni temu. Według oceny The Guardian jak dotąd przyniosła ona odwrotny skutek. Gazeta informuje również, że przesiedlono ponad 300 tysięcy jemeńskich cywilów.

Amr al-Bid, przedstawiciel Południowej Rady Przejściowej, która opowiada się za niepodległością południa Jemenu i ma poparcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oskarżył Arabię Saudyjską o niekompetencję. Oświadczył, że do przeciwdziałania Huti potrzebne są lepsza koordynacja dowództwa, szersza koalicja i polityczne uznanie drogi do niepodległości południa. Jednocześnie gazeta zaznacza, że skala poparcia dla Południowej Rady Przejściowej pozostaje sporna.

Były specjalny wysłannik USA do Jemenu Tim Lenderking powiedział, że amerykańska administracja poświęca Jemenowi zbyt mało uwagi, a światowe mocarstwa nie doceniają powagi sytuacji.

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