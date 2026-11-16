Йеменские правительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, официально отошли из районов вблизи стратегического Баб-эль-Мандебского пролива на фоне продвижения хуситов. Как сообщает The Guardian, силы также оставили часть позиций в Марибе, в центральной части страны.

Передислокация сил

Правительство Йемена, базирующееся в южном портовом городе Адене, поддерживаемое Саудовской Аравией и признанное ООН, объяснило передислокацию необходимостью прорвать длительную осаду Таиза, третьего по величине города страны, и защитить Аден. Подразделения, отведенные в воскресенье, переместились вдоль побережья в Аль-Сукью, примерно в 95 милях к западу от Адена, на территорию бывшего Южного Йемена.

По данным издания, наступление хуситов связывают, в частности, с отсутствием единого военного командования среди различных сил, поддерживающих правительство в Адене. После неудач Саудовская Аравия отстранила командующего своей коалицией в Йемене генерал-лейтенанта Фахда бин Абдулазиза ас-Салмана и назначила вместо него начальника штаба генерала Файяда бин Хамеда бин Рукайда ар-Рувайли.

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Критика со стороны южных сил

Саудовская Аравия начала новую военную кампанию, чтобы вытеснить хуситов из Йемена, 42 дня назад. По оценке The Guardian, пока она имела обратный эффект. Издание также сообщает, что более 300 тысяч мирных жителей Йемена были перемещены.

Представитель Южного переходного совета Амр аль-Бид, который выступает за независимость юга Йемена и имеет поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, обвинил Саудовскую Аравию в некомпетентности. Он заявил, что для противодействия хуситам необходимы лучшая координация командования, более широкая коалиция и политическое признание пути к независимости юга. В то же время издание отмечает, что масштабы поддержки Южного переходного совета остаются спорными.

Бывший специальный посланник США в Йемене Тим Лендеркинг заявил, что американская администрация уделяет Йемену недостаточно внимания, а мировые державы недооценивают серьезность ситуации.

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