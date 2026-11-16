也门政府军从曼德海峡附近撤离——《卫报》

在胡塞武装推进的背景下，得到沙特阿拉伯支持的也门政府军正式从战略要地曼德海峡附近地区撤离。《卫报》报道称，这些部队还放弃了该国中部马里卜的部分阵地。

兵力重新部署

总部位于南部港口城市亚丁、得到沙特阿拉伯支持并获联合国承认的也门政府表示，此次重新部署是为了打破对该国第三大城市塔伊兹的长期围困，并保卫亚丁。周日撤出的部队沿海岸转移至苏基亚，那里位于亚丁以西约95英里处，属于前南也门的领土。

据该报报道，胡塞武装的攻势尤其与支持亚丁政府的各支力量缺乏统一军事指挥有关。在遭遇挫折后，沙特阿拉伯撤换了其在也门联盟的指挥官、陆军中将法赫德·本·阿卜杜勒阿齐兹·萨勒曼，并任命总参谋长法亚德·本·哈米德·本·鲁凯德·鲁瓦伊利将军接任。

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来自南部力量的批评

沙特阿拉伯于42天前发起了一场新的军事行动，以将胡塞武装赶出也门。按照《卫报》的评估，该行动迄今产生了相反的效果。该报还称，超过30万名也门平民已流离失所。

主张也门南部独立并得到阿拉伯联合酋长国支持的南方过渡委员会代表阿姆尔·巴伊德指责沙特阿拉伯无能。他表示，要应对胡塞武装，需要更好的指挥协调、更广泛的联盟，以及在政治上承认通往南部独立的道路。与此同时，该报指出，对南方过渡委员会的支持程度仍存在争议。

美国前也门问题特使蒂姆·伦德金表示，美国政府对也门关注不足，世界大国低估了局势的严重性。

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