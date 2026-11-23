挪威乐队a-ha主唱莫滕·哈克特在接受《星期日泰晤士报》采访时表示，据他的医生评估，帕金森病可能已在他体内发展了约30年。《明镜周刊》对此报道。

2022年确诊

2022年，67岁的哈克特被诊断患有帕金森病。起初，歌手甚至没有告诉a-ha的同事，因为症状在早期几乎察觉不到。去年，他公开了自己的病情。

这位音乐人表示，他第一次注意到问题是在刷牙时无法很好地握住牙刷。哈克特称，疾病的早期迹象可能由大脑的其他区域加以代偿。他还指出，人们往往只有在脑损伤达到临界阈值后才会得知患病。

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治疗与专辑

这位歌手说，起初他的嗓音没有变化，但他开始服药。据他所说，药物可能会有副作用：他感到疲惫，心理韧性也变得较弱。

哈克特还说，有时他会突然开始哭泣且无法停止，或者发笑，尽管他并不认为这些情绪是自己固有的。目前，这位音乐人正在服用不同的药物并接受治疗，他将治疗协调工作比作指挥一支管弦乐队。

尽管患病，哈克特仍继续从事音乐创作。他的新个人专辑《Human Grace》将于11月27日发行。

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