Норвежский вокалист группы a-ha Мортен Харкет сообщил в интервью The Sunday Times, что, по оценке его врачей, болезнь Паркинсона могла развиваться у него около 30 лет. Об этом пишет Der Spiegel.

Диагноз в 2022 году

В 2022 году у 67-летнего Харкета диагностировали болезнь Паркинсона. Сначала певец не рассказывал об этом даже коллегам по a-ha, поскольку в начале симптомы были почти незаметными. В прошлом году он публично сообщил о своем состоянии.

По словам музыканта, впервые он заметил проблему, когда во время чистки зубов не смог как следует удержать зубную щетку. Харкет сказал, что ранние признаки заболевания могли компенсироваться другими участками мозга. Он также отметил, что о болезни часто узнают только после того, как поражение мозга достигает критического порога.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Лечение и альбом

Певец рассказал, что сначала его голос не изменился, однако он начал принимать лекарства. По его словам, медикаменты могут иметь побочные эффекты: он чувствовал усталость и стал психологически менее устойчивым.

Харкет также говорил, что иногда внезапно начинает плакать и не может остановиться или смеется, хотя не воспринимает эти эмоции как свойственные себе. Сейчас музыкант принимает различные препараты и проходит терапию, а координацию лечения сравнивает с дирижированием оркестром.

Несмотря на болезнь, Харкет продолжает заниматься музыкой. Его новый сольный альбом Human Grace должен выйти 27 ноября.

Читай нас в