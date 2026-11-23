По данным TechCrunch, Uber начал в США пилотное тестирование опции Recorded Rides для заказа поездок с включенной функцией Record My Ride. Фронтальная камера смартфона водителя будет записывать всю поездку. Опция будет отображаться в приложении как Recorded Rides. Пилотный проект стартовал в Балтиморе, Роли, Индианаполисе и Сент-Луисе.

Ночные поездки и заказы для подростков

Компания тестирует запись поездок прежде всего для заказов, сделанных поздно ночью, или для поездок с участием подростков. Ранее в этом году Uber запустил функцию прямой видеотрансляции для поездок, заказанных для подростков. Сервис также тестировал аудиозапись во время ночных поездок в некоторых городах.

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Возможность отказаться от записи

Recorded Rides будут доступны только водителям, включившим функцию Record My Ride. Водители могут отказаться от записи через панель настроек. Пассажиры также могут не дать согласие на запись после получения соответствующего уведомления в приложении.

Отдельно Uber проверяет функцию, которая будет включать запись, если приложение обнаружит отклонение от маршрута или возможную аварию. Компания планирует позднее расширить пилот на другие локации.

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